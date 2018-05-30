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В Перми презентовали стратегию безопасности дорожного движения

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центр

В Перми сегодня презентовали стратегию безопасности дорожного движения. Главная ее цель - снизить количество аварий и их жертв. В частности, уже сейчас создается единый информационный центр, куда будут стекаться различные сведения об обстановке на трассах с многочисленных камер уличного наблюдения. Как это работает?

Система видеонаблюдения работает на дорогах Прикамья. Всего 144 комплекса. Камеры не только фиксируют аварии, но что важнее – стимулируют водителей соблюдать правила.

камеры

Алексей Карин, начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю: "В местах расположения их ни одного дорожно-транспортного происшествия с погибшими людьми не зарегистрировано. К примеру, улица Якутская. Очаг аварийности у нас там исчез".

Умные камеры рассчитывают среднюю скорость движения. В Перми такие комплексы установлены на спуске с Вышки-2, улице Старцева, дороге дружбы, на участке от улицы Леонова до Западного обхода.

О таком подробном навигаторе в своем автомобиле мечтает, пожалуй, каждый водитель. Здесь видно, в каком районе Пермского края, какая техника вышла на дорогу. Например, в Кудымкаре работает экскаватор, на юге края трудится грейдер, погрузчик. Также на этом экране можно вывести окно с метеосводкой на два дня вперед. Можем видеть, что сейчас на Красавинском мосту идет дождь, а завтра осадки увеличатся, так же, как и температура воздуха.

камеры

Вся эта информация, плюс показатели весогабаритного контроля и интенсивность движения автотранспорта, будет поступать в Единый информационный центр безопасности дорожного движения. К его созданию в Прикамье приступили по поручению губернатора Максима Решетникова. Открытие намечено на начало 2019 года.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Все это мы хотим объединить в большой проект, связанный с цифровизацией транспорта, конечной целью которого, конечно, должно быть удобство людей и передвижения по дорогам, и использование общественного транспорта, и безопасность, и качественное содержание".

Следующий уровень - создать интеллектуальную систему распознавания того, кто движется по дорогам, синхронизировав с базами данных других служб. Если это, например, лесовоз - программа должна автоматически выдать информацию о происхождении и легальности груза. Упорядочить планируется и пассажироперевозки - здесь на первом плане соблюдение расписания и введение единого тарифа.

 

Мария Костарева

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество, Власть

Опубликовано: 30.05.2018 в 10:42 в рубрике - Вести Пермь

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