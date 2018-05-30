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В Звездном откроют мемориал с «Тополем»
На территории Пермского суворовского военного училища в Звездном сегодня состоится торжественное открытие мемориального комплекса с пусковой установкой «Тополь». Ей присвоено имя первого и единственного маршала Российской Федерации, бывшего министра обороны Игоря Сергеева.
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