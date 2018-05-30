В Звездном откроют мемориал с «Тополем»

На территории Пермского суворовского военного училища в Звездном сегодня состоится торжественное открытие мемориального комплекса с пусковой установкой «Тополь». Ей присвоено имя первого и единственного маршала Российской Федерации, бывшего министра обороны Игоря Сергеева.