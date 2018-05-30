Лишенный прав водитель «Лексуса» протаранил маршрутку

Крупное ДТП накануне случилось в самом центре Перми, на перекрестке улиц Борчанинова и Екатерининская. Здесь столкнулись автомобиль "Лексус" и маршрутка 7т. Удар оказался такой силы, что микроавтобус с пассажирами отлетел на обочину и перевернулся. К счастью, никто не погиб, но есть трое раненых. Двое отделались ушибами, а вот 38-летнюю женщину госпитализировали с серьезными травмами головы и лица. В компании "Транзит", которая обслуживает этот рейс, заявили, что все пострадавшие были застрахованы, поэтому им должны выплатить компенсации. По предварительным данным из краевой ГИБДД, виновником аварии стал молодой водитель иномарки. Он проехал на красный свет, при этом был пьян и без прав.

Дамир Гилязетдинов, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми: "Водитель был ранее лишен права управления транспортным средством за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Также на сегодняшний день установлено, что водитель управлял с признаками опьянения. В отношении него возбуждено дело по статье 12.8 КоАП".