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← В Перми горело здание по ул. Ким, 41

Считайте ступени: Лифты починили, но эксплуатировать запретили

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лифт

В Перми сразу в 20 многоквартирных домах уже несколько недель не работают лифты. Везде по программе капитального ремонта, то есть за счет жителей, их заменили на новые, однако Ростехнадзор эксплуатацию запретил, мол, нет необходимых разрешений у подрядчика, который ставил кабины. Сегодня сроки пуска снова перенесли.

Уже несколько недель лифт стоит на первом этаже. Поэтому Марии Соболевой с больным коленом на седьмой приходится подниматься самостоятельно, ведь сроки сдачи самого важного объекта в многоквартирном доме постоянно откладываются.

Автор документа – управляющая компания, обслуживающая здание. Все лифты в доме менялись по программе капитального ремонта в многоквартирных домах. Подрядчик поставил новые кабины, поменял оборудование в шахтах. Объект проверил Ростехнадзор и эксплуатацию уже готовых лифтов запретил.

Эта история примечательна тем, что здание по улице Милиционера Власова – одно из самых больших в Индустриальном районе. Только в этом доме 14 подъездов, а это несколько тысяч человек.

Информация о подрядчике, который работал на объекте, вывешена здесь же. Вместе с жильцами пробуем дозвониться и выяснить, когда же можно будет проехать в новом лифте, но тот неожиданно оказался в больнице.

Выбирал подрядчика Фонд капитального ремонта Пермского края. У последнего, по словам специалистов, есть все разрешения на работу. Ростехнадзор не устроило, что компании нет в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности. Срок сдачи этих документов истекает сегодня.

Виктор Казеев, начальник управления по работе с обращениями граждан Фонда капитального ремонта Пермского края: "Сейчас вопрос в том, чтобы должным образом подготовить эту документацию, поскольку она является своеобразной гарантией безопасности эксплуатации лифтового оборудования".

Из-за проблем с документацией не работают лифты не только в Индустриальном районе. На сайте капитального ремонта можно ознакомиться с полным перечнем всех объектов, которые делал подрядчик. И на каждом похожая ситуация.

- Лифты починили, но они не работают уже вторую неделю.

Пока бумаги не появятся, жильцам многоквартирных домов придется ходить пешком. Но если дело направят в суд, то история может затянуться на месяцы, поэтому сторонам необходимо договориться.

 

 

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 30.05.2018 в 09:18 в рубрике - Вести Пермь

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