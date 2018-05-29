В Перми горело здание по ул. Ким,41 в Перми. Там находится отделение ГИБДД Мотовилихинского района, рядом частный автосервис. Мы получили кадры с места ЧП. Видно, что пожар очень сильный. Пламя тушит несколько бригад МЧС.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Пожарные вытащили из горящего здания баллоны с газом, ликвидировав угрозу взрыва. В здании был обнаружен мужчина без сознания, как сообщают СМИ - работник автосервиса. Реанимировать пострадавшего медикам не удалось. Причиной смерти могло стать отравление продуктами горения.