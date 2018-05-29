Пермскому кардиологическому диспансеру исполнилось 10 лет
Пермскому клиническому кардиологическому диспансеру исполнилось 10 лет. Все эти годы здесь оказывают экстренную помощь пациентам с самыми разными видами сердечных недугов. Главный итог минувшего десятилетия - рекордно быстрые сроки реагирования, а значит, еще больше спасенных жизней.
В приемном отделении кардиодиспансера начинается борьба за жизнь пациента. Кровь к сердечной мышце поступает плохо, а значит каждая минута на счету. Дальше, при необходимости, пациента сразу отправляют в рентген-операционную, где врачи проводят оперативную диагностику сосудов.
Если не требуется вмешательства- реанимация с интенсивной терапией. Почти с первых дней проходит и реабилитация - ЛФК, массаж, встреча с психологами. Болезнь с каждым годом молодеет, говорят врачи, с такой проблемой можно столкнуться даже до 30 лет.
Отделение острого коронарного синдрома - одно из первых специализированных в Перми. 10 лет назад пациентов принимали еще не напрямую, а переводом из больниц. Сейчас - «потоком». Благодаря современному оборудованию кровоток восстанавливают «прямо с колес». В год через отделение проходят более 2 тысяч пациентов. За 4 года процент летального исхода снизился до 6%. Но это не предел, говорят в диспансере. Для этого постоянно улучшают технологии, отрабатывают стандарты и обучают работников.
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