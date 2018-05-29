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Пермский спорт: Как перевести количество в качество

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Как перевести количество в качество. Этим вопросом задались на очередном заседании Совета по спорту Пермского края. В него входят руководители ведущих спортивных клубов края, мастера международного класса, заслуженные тренеры России. 

Совсем свежая новость в пермской СДЮСШОР Киокушинкай: вышел приказ о присвоении Игорю Титкову звания заслуженного мастера спорта. Многократный чемпион Европы, Японии и России три последних года передаёт опыт младшему составу воспитанников школы.

Александр Алымов, вице-президент РОО «Федерации киокусинкай Пермского края»: "Если есть тренер, который может привлечь ребят и дать ему нужное качество для нашего вида спорта, то успех будет. Наверное, наш успех в том, что мы смогли и вырастить и сохранить тренеров".

цифры

Пермский край считают спортивным, что подтверждено цифрами. Досуг новичкам и профессионалам обеспечивают 2720 профильных секций клубов. Больше полусотни занимаются воспитанием спортивного резерва. Направления совершенствования подготовки спортсменов топ-уровня обсуждали на краевом Совете по спорту под председательством Максима Решетникова.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Спорт высоких достижений - это серьёзная имиджевая составляющая. От его развития зависит престиж региона. У нас в прошлом году 74 спортсмена выступили более чем в ста международных соревнованиях. Привезли в край 120 медалей различного достоинства".

Первое заседание Совета по спорту прошло в декабре 2017 года, в его составе руководители ведущих клубов, мастера-международники, заслуженные тренеры России, то есть ни одного равнодушного. Встречи проходят бурно, один из поднятых вопросов сегодня - низкий процент - 1,34 тех, кто с этапа специализации доходит до мастерства.

Виталий Блинов, заслуженный тренер России по лёгкой атлетике: "Если взять ребёнка, он 7-8 лет занимается в школе, потом, например, из Кудымкара переезжает в какой-то технический или гуманитарный вуз, чтобы здесь не было его пропадания. Надо в конечном итоге поддержать этот блок сохранения способных ребят".

Дальнейшего изучения требуют взаимодействия между спортшколами, перевод детей из младшего школьного звена в СДЮСШОР. Статьи, требующие дополнительного финансирования - и это уже работа для широкого звена краевых министерств - поездки на соревнования, методическое и медицинское сопровождение; подготовка и введение в штат высококвалифицированных тренерских кадров. Здесь, кстати, многому можно поучиться у каратистов киокушинкай.

Киокушинкай - лидер в Пермском крае среди неолимпийских видов спорта по продуктивности. 26 спортсменов - и это самый высокий показатель - входят в состав сборных команд страны. Регулярно в секциях занимаются 3200 человек. Похоже, на данный момент именно здесь лучше всего решают задачу перехода количества в качество.

Мария Белостоцкая

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае, Спорт

Опубликовано: 29.05.2018 в 16:54 в рубрике - Вести Пермь

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