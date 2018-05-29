В Пермь привезли мощи Николая Чудотворца и Иоанна Крестителя

До 24 июня в пермском храме в честь иконы Божией Матери на Лодыгина 40а будут выставлены мощи Николая Чудотворца и Иоанна Крестителя, это одни из самых почитаемых святых на Руси. Ежедневные богослужения будут проходить утром в 8:30 и вечером в 17:00 по местному времени. Иконы с частицами мощей доставили из Ухтинского Святоникольского храма.