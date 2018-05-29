← Детсад провел городской фестиваль национальных культур
В Пермь привезли мощи Николая Чудотворца и Иоанна Крестителя →
Водитель патрульной машины не убедился в безопасности маневра
Необычное ДТП произошло в минувшее воскресенье в самом центре Перми. На улице Ленина столкнулись такси и автомобиль ДПС. Фотографии происшествия сразу же попали в социальные сети. Большинство очевидцев задавались вполне резонным вопросом – кто виноват? Официальные комментарий ГИБДД звучит так: «При повороте налево на разрешающий сигнал светофора водитель патрульной машины не убедился в безопасности маневра и врезался в такси». В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения. Водитель патрульной машины привлечен к административной ответственности.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Детсад провел городской фестиваль национальных культур
Химфест: В Березниках отметили День химика
В Перми отметили столетие пограничных войск
В Перми маршрутка опрокинулась после столкновения с иномаркой
За честь и достоинство: Евгений Крылатов награжден Строгановской премией
Решить жилищные вопросы поможет «Содействие»
Знание - сила: Пермские выпускники сдают ЕГЭ
Нестационарную уличную торговлю приведут к одному знаменателю
В Орде открыли памятник пограничникам всех поколений
ОГЭ: Девятиклассники сдают русский язык
Добавить комментарий: