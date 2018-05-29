Необычное ДТП произошло в минувшее воскресенье в самом центре Перми. На улице Ленина столкнулись такси и автомобиль ДПС. Фотографии происшествия сразу же попали в социальные сети. Большинство очевидцев задавались вполне резонным вопросом – кто виноват? Официальные комментарий ГИБДД звучит так: «При повороте налево на разрешающий сигнал светофора водитель патрульной машины не убедился в безопасности маневра и врезался в такси». В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения. Водитель патрульной машины привлечен к административной ответственности.