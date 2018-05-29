Детсад провел городской фестиваль национальных культур

В Перми на базе детского центра «Геосад» прошел первый городской фестиваль национальных культур. В нем принимали участие воспитанники сразу двух десятков детских садов города. Каждый представлял свою национальность. Все участники подготовили танцы, песни, народные игры. А яркие костюмы помогли лучше понять особенности каждой национальной культуры.

Ирина Сивкова, воспитатель детского сада №40 «Геосад», координатор фестиваля национальных культур: "Детям очень интересно, они очень много познают, интересно родителям. Потому что на самом деле, география - это очень обширная, область знаний и дети, познают, узнают, им очень нравится. Наш фестиваль - это такое новое направление, когда дети увидят, как много разных народов, какие традиции в нашем Пермском крае".