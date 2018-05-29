В Перми маршрутка опрокинулась после столкновения с иномаркой

По последним данным один из пассажиров маршрутного такси, попавшего сегодня утром в серьезную аварию в центре Перми, находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь. Состояние еще одного пострадавшего врачи оценивают, как средней тяжести. В больнице находится и предполагаемый виновник ДТП, водитель легковой иномарки премиум-класса. Есть основания полагать, что он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Авария произошла около 6 утра в Перми на перекрестке улиц Екатерининская и Борчанинова. На момент столкновения в микроавтобусе маршрута 7т находилось три человека.