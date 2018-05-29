За честь и достоинство: Евгений Крылатов награжден Строгановской премией

В Москве прошла церемония награждения лауреатов "Строгановской премии". Один из лауреатов - легендарный композитор, наш земляк Евгений Крылатов. Это он автор музыки из детства "Прекрасное далеко" и колыбельной из мультика про медвежонка Умку.

Чтобы зал взорвался аплодисментами, понадобился короткий, но такой любимый всеми куплет в исполнении автора музыки Евгения Крылатова. C 2 до 19 лет композитор жил в Мотовилихе на улице Анри Барбюса. Говорит, что и сегодня общение с пермяками для него - особенное.

Евгений Крылатов, композитор, заслуженный деятель искусства, народный артист РФ, почетный гражданин Пермской области: "Оно даёт больше такого внутреннего ощущения своих корней".

Композитору вручили премию «За честь и достоинство». И это была только одна из шести статуэток с изображением Аники Строганова. В этом году церемония вручения Строгановской премии прошла в Доме Союзов, который называют жемчужиной старой Москвы.

В конце 18 века здание выкупили московские дворяне, и эти стены услышали выступления Шаляпина, Штрауса, Чайковского. Современные музыканты также любят колонный зал, поскольку с точки зрения акустики он считается одной из лучших концертных площадок в столице.

И уж точно качество звучания здесь оценил Виталий Полонский. Буквально только что главный хормейстер «MusicAeterna» получил крупнейшую в мире премию в области оперного искусства - Opera Awards, а теперь - Строгановскую.

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий в Перми чуть дольше 9 лет. Статуэтку ему вручили «За выдающиеся достижения в общественной деятельности».

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий: "Я как пермяк теперь. Для меня все пермское – земля пермская, пермские проблемы, пермские вопросы".

В этом году впервые вручили специальный приз - «Народное признание» получила координатор проекта «Бессмертный полк» Анна Отмахова. За достижения в спорте наградили чемпиона мира по карате Андрея Лузина, в науке и технике - профессора Анатолия Ташкинова, в экономике и управлении - директора ООО «Шерья» Владимира Попова.

Сегодня «Пермское землячество» объединяет две с половиной тысячи человек. И особую поддержку получают те, кто возвращается в родной город.

Андрей Кузяев, председатель правления РОО «Пермское землячество»: "Мы будем делать прорыв в цифровой экономике, мы будем развивать образование, мы будем всячески поддерживать культуру. Когда я говорю мы, я имею в виду пермяки".

13-й съезд землячества подарил не только позитивные эмоции, но и хорошие новости: через полгода Евгений Крылатов отметит 85-летие и надеется выступить в Перми с юбилейным концертом.