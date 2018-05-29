Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Решить жилищные вопросы поможет «Содействие»

За честь и достоинство: Евгений Крылатов награжден Строгановской премией

смотреть видео

Крылатов

В Москве прошла церемония награждения лауреатов "Строгановской премии".  Один из лауреатов - легендарный композитор, наш земляк Евгений Крылатов. Это он автор музыки из детства "Прекрасное далеко" и колыбельной из мультика про медвежонка Умку.

Чтобы зал взорвался аплодисментами, понадобился короткий, но такой любимый всеми куплет в исполнении автора музыки Евгения Крылатова. C 2 до 19 лет композитор жил в Мотовилихе на улице Анри Барбюса. Говорит, что и сегодня общение с пермяками для него - особенное.

Крылатов

Евгений Крылатов, композитор, заслуженный деятель искусства, народный артист РФ, почетный гражданин Пермской области: "Оно даёт больше такого внутреннего ощущения своих корней".

Композитору вручили премию «За честь и достоинство». И это была только одна из шести статуэток с изображением Аники Строганова. В этом году церемония вручения Строгановской премии прошла в Доме Союзов, который называют жемчужиной старой Москвы.

В конце 18 века здание выкупили московские дворяне, и эти стены услышали выступления Шаляпина, Штрауса, Чайковского. Современные музыканты также любят колонный зал, поскольку с точки зрения акустики он считается одной из лучших концертных площадок в столице.

Полонский

И уж точно качество звучания здесь оценил Виталий Полонский. Буквально только что главный хормейстер «MusicAeterna» получил крупнейшую в мире премию в области оперного искусства - Opera Awards, а теперь - Строгановскую.

 

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий в Перми чуть дольше  9 лет. Статуэтку ему вручили «За выдающиеся достижения в общественной деятельности».

Митрополит Мефодий

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий: "Я как пермяк теперь. Для меня все пермское – земля пермская, пермские проблемы, пермские вопросы".

лауреат

В этом году впервые вручили специальный приз - «Народное признание» получила координатор проекта «Бессмертный полк» Анна Отмахова. За достижения в спорте наградили чемпиона мира по карате Андрея Лузина, в науке и технике - профессора Анатолия Ташкинова, в экономике и управлении - директора ООО «Шерья» Владимира Попова.

Сегодня «Пермское землячество» объединяет две с половиной тысячи человек. И особую поддержку получают те, кто возвращается в родной город.

премия Строгановская

Андрей Кузяев, председатель правления РОО «Пермское землячество»: "Мы будем делать прорыв в цифровой экономике, мы будем развивать образование, мы будем всячески поддерживать культуру. Когда я говорю мы, я имею в виду пермяки".

13-й съезд землячества подарил не только позитивные эмоции, но и хорошие новости: через полгода Евгений Крылатов отметит 85-летие и надеется выступить в Перми с юбилейным концертом.

Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура, Общество

Опубликовано: 29.05.2018 в 11:55 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Решить жилищные вопросы поможет «Содействие»

Знание - сила: Пермские выпускники сдают ЕГЭ

Нестационарную уличную торговлю приведут к одному знаменателю

В Орде открыли памятник пограничникам всех поколений

ОГЭ: Девятиклассники сдают русский язык

Весна 2018 обещает стать самой холодной с начала века

ТЦ «Кит» закрыт из-за нарушений пожарной безопасности

Пермское хореографическое училище ищет таланты

Пермь принимала «Большую книжную ярмарку»

Пермский край. Неделя за 159 секунд


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Решить жилищные вопросы поможет «Содействие»

Обратите внимание

в Перми

За честь и достоинство: Евгений Крылатов награжден Строгановской премией

В Москве прошла церемония награждения лауреатов Строгановской премии.
29.05.2018 в 11:55

Метки: в Перми, в Пермском крае, Культура, Общество

Решить жилищные вопросы поможет «Содействие»

Как обменять двушку на трешку и без доплаты?
29.05.2018 в 11:29

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Знание - сила: Пермские выпускники сдают ЕГЭ

Всего в Пермском крае ЕГЭ пишут почти 13 тысяч человек.
29.05.2018 в 11:06

Метки: в Перми, Общество, В России, в Пермском крае, Образование

Нестационарную уличную торговлю приведут к одному знаменателю

С началом лета в Перми вступают в силу новые правила размещения торговых объектов.
29.05.2018 в 10:42

Метки: в Перми, Общество, Деньги, Экономика

ОГЭ: Девятиклассники сдают русский язык

Всего в Прикамье ОГЭ по русскому языку напишут 24 тысячи человек.
29.05.2018 в 09:55

Метки: в Перми, Общество, Образование

В России

Знание - сила: Пермские выпускники сдают ЕГЭ

Всего в Пермском крае ЕГЭ пишут почти 13 тысяч человек.
29.05.2018 в 11:06

Метки: в Перми, Общество, В России, в Пермском крае, Образование

Кубок мира по спортивному дайвингу принес урожай наград

Пермяки завоевали 14 золотых медалей на клубном Кубке мира по спортивному дайвингу.
28.05.2018 в 15:50

Метки: в Перми, В России, Спорт, В мире

Пермяки выиграли Кубок России по парашютно-атлетическому многоборью

В воздухе, на суше и в воде Ярославля соревновались 25 спортсменов из 8 регионов страны.
28.05.2018 в 15:24

Метки: в Перми, В России, Спорт

«Звезда- 2005» встретится с «Рязанью-ВДВ»

Футболистки Звезды- 2005 сдали позицию лидера турнирной таблицы чемпионата страны, надеемся, что временно.
28.05.2018 в 15:03

Метки: в Перми, В России, Спорт

Плюсы и минусы отказа от наличных

Центробанк обратился к предпринимателям с призывом избавляться от расчетов наличными деньгами.
28.05.2018 в 11:54

Метки: в Перми, В России, в Пермском крае, Деньги

Лента новостей RSS каналы

За честь и достоинство: Евгений Крылатов награжден Строгановской премиейЗа честь и достоинство: Евгений Крылатов награжден Строгановской премией

Решить жилищные вопросы поможет «Содействие»Решить жилищные вопросы поможет «Содействие»

Знание - сила: Пермские выпускники сдают ЕГЭЗнание - сила: Пермские выпускники сдают ЕГЭ

Нестационарную уличную торговлю приведут к одному знаменателюНестационарную уличную торговлю приведут к одному знаменателю

В Орде открыли памятник пограничникам всех поколенийВ Орде открыли памятник пограничникам всех поколений

ОГЭ: Девятиклассники сдают русский языкОГЭ: Девятиклассники сдают русский язык

Весна 2018 обещает стать самой холодной с начала векаВесна 2018 обещает стать самой холодной с начала века

ТЦ «Кит» закрыт из-за нарушений пожарной безопасностиТЦ «Кит» закрыт из-за нарушений пожарной безопасности

В Перми работает «горячая» линия по комплектованию первых классовВ Перми работает «горячая» линия по комплектованию первых классов

Пермское хореографическое училище ищет талантыПермское хореографическое училище ищет таланты

Вести Кудымкар 28.05.2018Вести Кудымкар 28.05.2018

Пермь принимала «Большую книжную ярмарку»Пермь принимала «Большую книжную ярмарку»

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Костры под запретомКостры под запретом

Оценка недели: Пермь - самый «матерящийся» в России городОценка недели: Пермь - самый «матерящийся» в России город

Приглашение недели: Пермскому марафону нужны добровольцыПриглашение недели: Пермскому марафону нужны добровольцы

Кубок мира по спортивному дайвингу принес урожай наградКубок мира по спортивному дайвингу принес урожай наград

Пермяки выиграли Кубок России по парашютно-атлетическому многоборьюПермяки выиграли Кубок России по парашютно-атлетическому многоборью

«Звезда- 2005» встретится с «Рязанью-ВДВ»«Звезда- 2005» встретится с «Рязанью-ВДВ»

«Пермские медведи» ушли в заслуженный отпуск«Пермские медведи» ушли в заслуженный отпуск

В Доме Мешкова прочитали лекцию об оружииВ Доме Мешкова прочитали лекцию об оружии

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Подмена детей: Это не сериалПодмена детей: Это не сериал

В карнавальном шествии может принять участие любой желающийВ карнавальном шествии может принять участие любой желающий

В Пермь привезли мощи Николая Чудотворца и Крестителя ИоаннаВ Пермь привезли мощи Николая Чудотворца и Крестителя Иоанна

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную