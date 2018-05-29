В Перми отметили столетие пограничных войск

В Перми с особым размахом отметили столетие со дня образования пограничных войск Советского Союза. В первую очередь рекорд был установлен по количеству участников. Торжественная колонна по традиции формировалась у Речного вокзала, затем шествие в сопровождении боевой техники двинулось по улицам Монастырской и Сибирской до монумента «Разорванное братство».

Историческим событием, ставшим основой для выбора даты праздника, стало учреждение 28 мая 1918 года Пограничной охраны границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны.

Уже несколько лет по инициативе совета ветеранов в этот же день проходит шествие «Бессмертного полка» - родственники и сослуживцы несут портреты легендарных пограничников, ветеранов Великой Отечественной войны.

Виктор Кудрин: "Генерал-майор Михаил Иванович Наумов. Он был призван из Пермского края. Когда началась Великая Отечественная война, он был капитаном, попал в окружение и остался в партизанском отряде. Был очень талантливым командиром. Дошел до командира партизанской бригады, оставаясь при этом еще в воинском звании капитан".