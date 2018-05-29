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Решить жилищные вопросы поможет «Содействие»

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В Перми устроили праздник с ценными призами для клиентов компании "Содействие» - «Новый дом". Она помогает решить жилищные вопросы. Например, обменять двушку на трешку и без доплаты.

По замыслу Валерии, игрушечные человечки переезжают жить из маленького домика в большой замок. Всё как в настоящей жизни, ведь родители девочки празднуют новоселье.

Сергей Аникин: "По сравнению со старой квартирой - небо и земля! В два раза больше".

В прошлом остались небольшая двушка и арендованная квартира, в настоящем - просторная трешка в современном жилом комплексе на улице Лядовской в Перми. Самое то для двоих взрослых и двоих детей.

В квартире две лоджии, одна с видом во двор, другая - на природу.

"Расшириться" семье Аникиных удалось по программе центра развития социальных проектов Пермского края «Содействие» - «Новый дом».

Сергей Аникин: "Прежде чем получить эту квартиру, мы жили на съемной. Съемную квартиру нам оплачивал центр «Содействие», кроме коммунальных. И за счет этой разницы, за счет того, что мы 1,5 года не оплачивали, мы за счет сэкономленных средств смогли приобрести даже не двухкомнатную, а трехкомнатную квартиру".

Аникины оказалась в числе первых, кто решил жилищный вопрос с помощью центра «Содействие».

Константин Каменев, генеральный директор центра развития социальных проектов Пермского края: "Клиент самостоятельно выбирает застройщика, определяется с квартирой, которая ему нравится, и этот договор долевого участия приносит нам в компанию на исполнение, и согласно графику долевого участия исполняем этот договор".

В честь этого события для новоселов устроили праздник. Также не обошлось без подарков - новенький телевизор, по которому семья Аникиных, скорее всего, смотрит этот сюжет.

 

Антон Нагибин

Метки: в Перми, в Пермском крае, Общество

Опубликовано: 29.05.2018 в 11:29 в рубрике - Вести Пермь

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