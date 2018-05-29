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Знание - сила: Пермские выпускники сдают ЕГЭ
В Прикамье, как и по всей России, началась сдача Единого государственного экзамена. Первый предмет на выбор: география или информатика. Всего в крае ЕГЭ нынче пишут почти 13 тысяч человек.
Меры, принятых против списывания - рамки металлодетектора на входе, глушилки сотовой связи возле кабинетов, общественные наблюдатели, которые к волнению старшеклассников относятся с пониманием.
Светлана Овсеева, общественный наблюдатель: "По своей дочери знаю, что, да, очень большой стресс".
В этом году единый госэкзамен в Прикамье сдают больше 13 тысяч человек, 11 из них - выпускники этого года. По статистике, все больше ребят отдают предпочтение естественным наукам - физике, биологии, географии. Кстати, науку о земле сами школьники считают чуть ли не самым легким экзаменом.
- Потому что география - хороший предмет. Идем с радостью на нее!
Главная новинка этого года - 100% техническое обеспечение печати-сканирования контрольно-измерительных материалов. Тесты хранятся на дисках, которые вскрывают в присутствии участников прямо перед началом экзамена. За ходом тестирования следят и камеры, по две в каждой аудитории. Одна направлена на принтер, вторая дает обзор участников. Изображение в режиме онлайн транслирует портал smotriege. Техническую поддержку ведет единый центр управления, находится он в Челябинске. За один день экзамена каждый оператор здесь принимает до 80 обращений со всей страны.
Вот на экране пермская школа №25. Ребята уже приступили к решению тестов. Кстати, результаты экзамена будут готовы через 2 недели. Впереди сдача обязательной математики. 30 июня - базовый уровень, 1 июня - профильный.
Конечно, 10 лет назад, когда ЕГЭ только появился, сомнений было много, точно так же, как и надежд, которые возлагали на экзамен. Пожалуй, главная задача, с которой ЕГЭ справился за 10 лет - дал возможность одаренным ребятам из глубинки поступить в самые престижные вузы.
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