Нестационарную уличную торговлю приведут к одному знаменателю

С началом лета вступают в силу новые правила размещения в городе торговых объектов. По задумке, на эту ситуацию теперь могут влиять сами жители. Как это работает?

От квартиры, где живет Ирина Байдина, до ближайшего магазина с колбасами не больше трех метров. Чуть дальше расположился киоск с овощами и магазин с продуктами. Импровизированный рынок разместился прямо под окнами, а вместе с ним – мусор. Жильцы дома №65 по улице Ленина уже подали иск в прокуратуру.

Ирина Байдина, председатель совета дома №65 по ул. Ленина: "Роспотребнадзор ответил, что есть закон об индивидуальном предпринимательстве, мы не можем проверять".

Механизм появился совсем недавно. На заседании Пермской городской думы были приняты правила благоустройства и содержания территорий города Перми. Они касались в первую очередь подобных объектов, которые расположены на муниципальной земле.

Александр Буторин, депутат Пермской городской думы: "У нас очень много в городе нестационарных торговых объектов. Не все они располагаются законно, не все земли используются по назначению".

Магазины в шаговой доступности. Как правило, расположены они рядом с домом и найти в них можно все необходимое. Но если зайти с другой стороны, становится понятно, почему многих жильцов окрестных домов, до которых несколько метров, не радует такое соседство.

Новые правила размещения нестационарных торговых объектов вступают в силу уже 1 июня. И пока они будут касаться только центрального района города Перми, остальные муниципалитеты - до конца 2018.

Константин Оломпиев, замначальника отдела развития торговый сетей и координации потребительского рынка Министерства промышленности и торговле Пермского края: "Действующий порядок распространяет свое действие только лишь на объекты, устанавливаемые на муниципальной земле. В соответствии с действующим законодательством земля должна использоваться по назначению".

Механизмом, по которому власти будут выбирать арендаторов для магазинов шаговой доступности, станут электронные аукционы. Договор будет заключаться на пять лет. Один из главных запретов – размещение киосков и магазинов на придомовых территориях. Все это – первые шаги к тому, чтобы рынок нестационарной торговли стал цивилизованным.