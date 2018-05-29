В Орде открыли памятник пограничникам всех поколений

В честь Дня пограничника торжественные шествия и концерты состоялись по всему Пермскому краю. В Перми с утра праздничная колонна прошла от Речного вокзала по Сибирской. В Орде открыли новый монумент.

В центре села, после торжественного марша состоялось открытие памятника воинам пограничникам всех поколений.

Средства на памятник собирали, что называется всем миром - участвовали пограничники и не только. Кроме того, инициатива получила поддержку на лукойловском конкурсе социальных и культурных проектов.

Вообще от Ординского района семь проектов стали победителями конкурса в разных номинациях, и среди них - «Скульптурная память о пограничниках» в номинации «Духовность и культура».

Гостями на открытии стали депутаты Государственной Думы России и краевого парламента Александр Василенко и Надежда Лядова. Александр Василенко рассказал, что военной службе сам посвятил почти 30 лет.

Александр Василенко, депутат Государственной Думы: "Эта дружба армейская, закалка, она остаётся на всю жизнь. Это пограничники, это моряки, это чекисты, это самые различные рода войск! Они все сплочены своей боевой дружбой".

По словам Надежды Лядовой, хорошо, что такая инициатива идёт именно от людей. В прошлом году, например, открыли памятник труженикам тыла и детям войны, и вот - новая гранитная композиция.

Надежда Лядова, депутат Законодательного собрания Пермского края: "В этом любовь к своей Родине, к истории, уважение к нашему Отечеству, к людям, которые защищали нашу Родину в разные периоды".

На сегодняшний день пограничников в районе не менее 150 человек, а более пятисот имён записано в книге, которая в двух экземплярах имеется в местной библиотеке. Тираж был небольшой, так что издание берегут.

Наталья Батракова, директор межпоселенческой центральной библиотеки Ординского района: "Один экземпляр у нас смотрят в читальном зале, а один даже можно взять на дом, но не более чем на 30 дней".

Что касается героев книги - сегодня они получили юбилейные медали, грамоты и отправились на концерт, который подготовили для пограничников местные артисты.