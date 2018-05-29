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ОГЭ: Девятиклассники сдают русский язык
В Пермском крае сегодня пройдет единый день Основного государственного экзамена. В отличие от ЕГЭ, ОГЭ пишут выпускники девятых классов. Всего в Прикамье - 24 тысячи человек. Для получения аттестата они должны сдать русский язык, математику и два предмета на выбор.
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