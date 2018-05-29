Весна 2018 обещает стать самой холодной с начала века
Холодно, пасмурно, с дождем и порывами сильного ветра. Так о погоде на предстоящую неделю отзываются пермские синоптики. Накануне в разных районах края прошел град и мелкий снег. Сегодняшняя ночь была холодной - около 0…+1. На севере края погода будет еще более суровой. В Гайнах, Кудымкаре и на востоке, в Губахе ожидается небольшой минус. Как сообщают в ГИС-Центре Пермского классического университета, виной такому повороту событий практически накануне лета стало мощное вторжение арктического воздуха, да и само начало лета обещает стать холодным - +5…+10. На севере возможен мокрый снег. Вообще эта весна обещает стать самой холодной с начала века. Средняя температура ниже нормы на 10-12 градусов. А долгожданное потепление стоит ждать лишь на следующей неделе.
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