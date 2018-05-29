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ТЦ «Кит» закрыт из-за нарушений пожарной безопасности

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КИТ закрыт

В Перми судебные приставы приостановили работу одного из самых известных торгово-развлекательных центров - "Кит". Во время внеплановой проверки, которая прошла в стране после пожара в Кемерово, здесь выявили 39 нарушений пожарной безопасности. Всего в Прикамье закрыто уже 20 подобных объектов. 

На осадное положение торговый центр переходит с самого утра. Судебные приставы занимают места у входа. С этого момента доступ посетителей категорически запрещен.

С рядовыми посетителями проблем не возникло, а вот арендаторы, придя на работу, были крайне обескуражены новостью о закрытии центра.

прохода нет

Доступ в здание ограничили по определению суда. Причиной послужили нарушения правил пожарной безопасности. Всего зафиксировано 39 пунктов, которые собственники не устранили вовремя. Предписание сотрудники Госпожнадзора вынесли еще месяц назад.

Анастасия Романова, помошник прокурора Мотовилихинского района г. Перми: "В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения, в связи с чем прокурор района обратился с иском в суд о приостановлении деятельности торгового центра до устранения нарушений. В настоящее время судом наложены обеспечительные меры в виде приостановления деятельности".

Все помещения внутри опечатываются, доступ к торговым точкам и магазинам, а их в здании более 50, теперь будет осуществляться только по разрешению судебных приставов.

закрыт

Алексей Дерунов, заместитель старшего судебного пристава отдела судебных приставов по Мотовилихинскому району г. Перми: "Администратор извещен о том, что в отношении собственников торгового центра вынесено данное решение. За сегодняшний день мы собираемся обеспечить безопасность граждан путем вывода их из здания и извещения арендополучателей о том, что в отношении данной организации вынесено такое решение".

В судебном определении не указана конкретная дата, до которой действует запрет. В документе четко указано – до устранения всех выявленных нарушений. И здесь уже все зависит от расторопности собственника и технических возможностей строителей.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 29.05.2018 в 09:11 в рубрике - Вести Пермь

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