Пермское хореографическое училище ищет таланты

Гордость Пермского края - Пермское хореографическое училище - готовится к очередному набору потенциальных звезд балета. Заведение это специфическое, поэтому окончание учебного года здесь выглядит не как у всех. Кто-то еще учится, кто-то - готовится к отчетному концерту, а кто-то уже волнуется: возьмут или не возьмут. Все стадии постижения танца в один день увидела Светлана Бельская.