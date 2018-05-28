Пермское хореографическое училище ищет таланты
Гордость Пермского края - Пермское хореографическое училище - готовится к очередному набору потенциальных звезд балета. Заведение это специфическое, поэтому окончание учебного года здесь выглядит не как у всех. Кто-то еще учится, кто-то - готовится к отчетному концерту, а кто-то уже волнуется: возьмут или не возьмут. Все стадии постижения танца в один день увидела Светлана Бельская.
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