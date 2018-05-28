Пермский край. Неделя за 159 секунд

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Костры точно нельзя. Разные шашлычные увеселения - только в специальных местах. В Пермском крае введен особый противопожарный режим. 12 сельских поселений пока считаются зоной риска. 7 муниципалитетов уже «красную линию» перешагнули. Это Чердынь, Ильинский, Губаха, Горнозаводск, Яйва, Александровск и Добрянка. Но об осторожности не стоит забывать и тем, кто пока в тревожные списки не попал. Официальные рекомендации такие: аккуратней с огнем, сухую траву и мусор не сжигать ни в коем случае, при любом ЧП сразу звонить пожарным. На языке цифр все выглядит так: частника за создание опасной ситуации могут оштрафовать на 3 тысячи рублей, предпринимателя - на 30, а т. н. «юрлицо» - сразу на 200 тысяч рублей.

ОЦЕНКА НЕДЕЛИ

Пермь - самый матерящийся в России город. Вывод неофициальный. Источник - исследование маркетингового агентства ZOOM MARKET. Говорят, что все сделано на основании ответов на три простых вопроса: ругаетесь ли вы матом, как часто вы ругаетесь матом и ругались ли вы матом сегодня? В итоге - тройка отечественных любителей крепкого словца «Пермь - Воронеж - Иваново». Вне медального зачета, но в пятерке еще Оренбург и Тамбов. История наделала шума и бурно обсуждалась. Самые распространенные пермские комментарии «все это (мягко говоря) вранье» и «нам (мягко говоря) все равно». Смысл передан буквально. Звучание приблизительное. Точное цитирование невозможно по цензурным соображениям.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Почти 13 тысяч. Это - число «егэшников» в Пермском крае на приближающихся экзаменационных испытаниях. Плюс 28 тысяч девятиклассников, которые будут проходить государственную итоговую аттестацию. Для проведения ЕГЭ подготовлен 71 пункт. Все упакованы «под завязку»: принтеры - картириджи - видеокамеры и много чего еще. Из спецоборудования - металлорамки, металлоискатели и самые настоящие средства подавления сотовой связи. На экзаменах обещают тотальный контроль. Видеонаблюдение - везде. Сотня специально подготовленных зрителей в ситуационном центре онлайн-наблюдения. И 600 наблюдателей от общественности.

АНОНС НЕДЕЛИ

Большой музыкальный праздник. Это про приближающийся фестиваль Владимира Федосеева «Прикамские вечера». Пройдет он с 30 мая по 4 июня. Обещаны, а раз в организаторах значится благотворительный фонд ЛУКОЙЛ, то точно будут Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением самого маэстро, и молодые оперные звезды мирового уровня Вероника Джиоева, Алексей Татаринцев и Василий Ладюк. Самое масштабное событие - концерт русской и советской песни. Он пройдет 1 июня на Соборной площади в Перми. Начало в семь вечера. Вход бесплатный.

ПРИГЛАШЕНИЕ НЕДЕЛИ

Работы много. Нужной и, по нашим временам, модной. Всех желающих зовут в волонтеры на Пермский международный марафон. Критерии отбора - проще некуда: возраст «16+» и желание поучаствовать в большом событии не за деньги, а за совесть. Работы - выше крыши: участников регистрировать, следить за расселением, поить-кормить, иностранцам помогать, наградные комплекты готовить. Есть даже весьма специфический пункт: поддерживать позитивную атмосферу. Сам марафон пройдет 8 и 9 сентября. В добровольцы можно хоть сегодня. Регистрация открыта на сайте www.volonterperm.ru. А 13 июня откроется еще и «Школа спортивного волонтера».