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Кубок мира по спортивному дайвингу принес урожай наград

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детский дайвинг

Пермяки завоевали 14 золотых медалей на клубном Кубке мира по спортивному дайвингу. 1-й этап в Литве собрал семь команд из стран Балтии, Белоруссии и России. Представители Пермского края- спортсмены пермской ДЮСШ водных видов спорта - завоевали 14 золотых медалей – восемь из них взяла Анна Ведерникова, шесть – Николай Фоминых.

В следующем году, Анна Ведерникова заканчивает колледж олимпийского резерва, сейчас проходит педпрактику в родной школе водных видов спора. В этом году играющий тренер достигла высшей планки в своём виде -  удостоверение заслуженного мастера спорта.

 На премьерном, первом этапе клубного кубка мира по спортивному дайвингу, воспитанники пермской школы водных видов спорта завоевали 14 золотых медалей. Жалуются, что могли бы больше. 

 В Клайпида организаторы предложили сразу 5 пробных дистанций. К эстафетам 4 по 100 и 4 по 50 добавился, например, подъём с грузом на 25 метров.

 Анна Ведерникова, ЗМС по спортивному дайвингу: "Cто метров полоса препятствий, в паре плывут дайверы. Это жизненные навыки на воде получается, помочь друг другу - поделиться воздухом. Транспортировка, если кто- то на воде пострадает- сможем спасти, например".

 19 -летний Николай Фоминых рано встаёт - в 6 утра и многое успевает. Студент 4 курса электромеханического факультета тренируется 6 раз в неделю по 2 раз в день. В Литве завоевал 6 золотых медалей.

 Николай Фоминых, МС по спортивному дайвингу: "Планировал завоевать 8, но так получилось - не зашло у меня. Конкуренция, да, была серьёзная. Было 7 клубов из стран Прибалтики. Ребята очень хорошо подготовились".

 Анне Фоминых о дальнейшем трудоустройстве можно не беспокоиться. Но сдавать позиции лидера на международных стартах девушка также не собирается. Ближайший, 2-й этап кубка мира пройдет в сентябре в Таиланде, финальный - в ноябре во Франции.

 

Метки: в Перми, В России, Спорт, В мире

Опубликовано: 28.05.2018 в 15:50 в рубрике - Вести Пермь

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