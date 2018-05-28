Кубок мира по спортивному дайвингу принес урожай наград

Пермяки завоевали 14 золотых медалей на клубном Кубке мира по спортивному дайвингу. 1-й этап в Литве собрал семь команд из стран Балтии, Белоруссии и России. Представители Пермского края- спортсмены пермской ДЮСШ водных видов спорта - завоевали 14 золотых медалей – восемь из них взяла Анна Ведерникова, шесть – Николай Фоминых.

В следующем году, Анна Ведерникова заканчивает колледж олимпийского резерва, сейчас проходит педпрактику в родной школе водных видов спора. В этом году играющий тренер достигла высшей планки в своём виде - удостоверение заслуженного мастера спорта.

На премьерном, первом этапе клубного кубка мира по спортивному дайвингу, воспитанники пермской школы водных видов спорта завоевали 14 золотых медалей. Жалуются, что могли бы больше.

В Клайпида организаторы предложили сразу 5 пробных дистанций. К эстафетам 4 по 100 и 4 по 50 добавился, например, подъём с грузом на 25 метров.

Анна Ведерникова, ЗМС по спортивному дайвингу: "Cто метров полоса препятствий, в паре плывут дайверы. Это жизненные навыки на воде получается, помочь друг другу - поделиться воздухом. Транспортировка, если кто- то на воде пострадает- сможем спасти, например".

19 -летний Николай Фоминых рано встаёт - в 6 утра и многое успевает. Студент 4 курса электромеханического факультета тренируется 6 раз в неделю по 2 раз в день. В Литве завоевал 6 золотых медалей.

Николай Фоминых, МС по спортивному дайвингу: "Планировал завоевать 8, но так получилось - не зашло у меня. Конкуренция, да, была серьёзная. Было 7 клубов из стран Прибалтики. Ребята очень хорошо подготовились".

Анне Фоминых о дальнейшем трудоустройстве можно не беспокоиться. Но сдавать позиции лидера на международных стартах девушка также не собирается. Ближайший, 2-й этап кубка мира пройдет в сентябре в Таиланде, финальный - в ноябре во Франции.