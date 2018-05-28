Пермь. Новости культуры

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- Крупнейшие книжные издательства России собрались в Перми, что бы представить последние книжные новинки. Накануне на площадке рядом с Горьковской библиотекой начала работать «Большая книжная ярмарка», более 60 участников из разных регионов.

- Об одной интересной и красочной книге с использованием 3Д технологий подробно рассказала Екатерина Любимова, генеральный директор издательской компании "Генезис".

- Санкт-Петербургская «Академия танца Бориса Эйфмана» ищет юных талантливых танцоров в Пермском крае, чтобы предоставить им возможность поступить в Академию и получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку по инновационной системе.