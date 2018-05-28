Плюсы и минусы отказа от наличных

Накануне открытия Чемпионата мира по футболу Центробанк обратился к предпринимателям с призывом избавляться от расчетов наличными деньгами. В призыве суммировали все плюсы от отказа от наличных.

Выбирая мясо для стейков на ужин, об оплате Елена Чернокрылова уже особенно и не задумывается. В кармане вместо наличных всегда две банковские карты: дебетовая и кредитная. Так что пусть и без наличных, зато всегда при деньгах.

Елена Чернокрылова: "Зачем ходить с наличными, если во всех магазинах, везде можно расплатиться картой".

В преддверии Чемпионата мира по футболу Центробанк предлагает предпринимателям массово переходить на безналичный расчет. Согласно последним социологическим исследованиям, если на двери магазина или кафе есть знаки платежных систем, это повышает доверие покупателя. В его глазах так магазин выглядит более современным. Современное и слово этому подобрали. Эквайринг. В переводе с английского - "приобретать". Это важно, чтобы бизнес рос, - считают те, кто уже рассчитывает по безналу.

Андрей Мальцев, владелец магазина: "Примерно две трети клиентов приходят с картами, клиентам это удобно. Хоть для нас это не бесплатно, но мы готовы с этим мириться, все ради наших клиентов".

За услугу предприниматель платит банку около 2-3 процентов. Поэтому деловому человеку важно изначально правильно оценить спрос и выгоду.

Юрий Божор, начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности Банка России: "Деньги, которые вы, казалось бы, теряете, но за счет этого вы приобретаете новых клиентов, и по разным оценкам, рост клиентов может быть значительным - от 10 до 50 процентов".

Еще из преимуществ системы - деньги сразу попадают на нужный счет, то есть экономия на инкассации. Ну, а чтобы идти в ногу со временем и дальше, есть смысл присмотреться и к другим банковским технологиям.

Все то, что у небольшого бизнеса занимает большое количество времени, можно поручить делать банкам. Самые современные из них предлагают вести бухгалтерию, управлять финансовой деятельностью, отслеживать платежи, или предоставлять отчетность сразу в налоговую. Или вообще - делать это все сразу. За небольшую плату.

Так и предпринимателям при выборе банка стоит обращать внимание не только на ежемесячный платеж, но и дополнительные услуги, бонусы и даже пунктуальность менеджеров.