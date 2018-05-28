Количество мест в школьных лагерях увеличат

Количество мест в лагерях при пермских школах увеличат - путевок будет столько, сколько потребуется. Об этом было заявлено в ходе прямой телефонной линии, посвященной детскому летнему отдыху. Прошла она в Приемной Президента России в Пермском крае. За час было принято 14 звонков. Часть вопросов касалась сертификатов и компенсаций.

Получить финансовую помощь можно, если доход на каждого члена семьи не превышает трехкратного прожиточного минимума. Важно отметить, что передать сертификат представителю лагеря необходимо в течение 15 дней после получения, иначе он будет аннулирован.

Юлия Овсянникова, начальник департамента социальной политики администрации города Перми: "Путевка для ребенка в летний лагерь, который при школе, она бесплатная. Если есть желание, надо подойти в школу и записаться в лагерь. Пакет документов простой - документ на ребенка и паспорт родителя. Если даже в вашей школе нет лагеря, можно обратиться в соседнюю, лагерей по городу много - 147 площадок открыто".