Петербургский экономический форум принес краю ряд знаковых соглашений

Инвестиции в строительство международного кампуса в Перми превысят 1,5 млрд рублей. Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии Пермского края и ООО «Талма» был подписан сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума. Подписи под документом поставили губернатор региона Максим Решетников и собственник компании Сайед Камруззаман. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, для строительства кампуса рассматривается участок по улице Маршала Жукова, площадью 20 га. Проект рассчитан на проживание 6 тысяч студентов. Предполагается, что первых жильцов кампус сможет принять уже в конце 2019 года.

Помимо этого в Северной столице был подписан ряд других важных для экономики Прикамья документов - это соглашение о сотрудничестве по развитию государственно-частного партнерства между краевым правительством и Сбербанком; в области информационных технологий - с компанией «1С»; также с Российской ассоциацией криптовалют и блокчейна. С Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики была достигнута договоренность о разработке совместной программы обучения IT-технологиям пермских студентов.

На форуме был озвучен национальный рейтинг инвестиционного климата в субъектах страны. По сравнению с прошлым годом Пермский край поднялся на 5 пунктов.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Дискуссия с коллегами на федеральном уровне очень важна, равно как и дискуссия с коллегами из других регионов. Основная задача - это переговоры с бизнесом, действительно такая концентрация бизнеса, как на Питерском форуме нигде больше не достижима, поэтому будем вести переговоры, где-то это уже окончание переговоров и подписание документов, где-то это новые возможности".