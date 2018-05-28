Пермь присоединилась к Дню пропавших детей

Вопросы - как не лишиться своего ребенка - звучали в Перми. Волонтеры поисковых отрядов, родители, все неравнодушные присоединились к международному Дню пропавших детей. Вечером в детском парке имени Горького участники разыгрывали сцены, чтобы не допустить их в реальной жизни.

Добровольный спасательный отряд поиска детей «Liza Alert» проводит специальную акцию. Создана она в первую очередь для детей. Главная ее цель – в игровой форме объяснить детям, что делать, если ты потерялся. Чужих детей не бывает. И это совершенно точно.

Поисково-спасательный отряд носит имя девочки Лизы, которую в 1960 году искали в Подмосковье. Именно тогда люди начали организовываться и выходить на улицы. В международный день памяти пропавших детей «Liza Alert» проводит именно такое мероприятие. И демонстрирует на практике то, как, к сожалению, бывает довольно просто незнакомому человеку увести ребенка. И что нужно делать, чтобы этого никогда не произошло.

Антон Бояршинов, волонтер «Liza Alert»: "За 2018 год в «Liza Alert» в Перми зарегистрировано 45 заявок. Из них детских – пять. Все дети найдены живыми".

На снимках - неподдельные эмоции родственников, которые с помощью волонтеров нашли своих родных живыми и здоровыми. И эти ребята из «Liza Alert» действительно делают одно большое, важное дело. И все ради того, чтобы на этих ориентировках появилась надпись «Найден, жив».

В активе «Liza Alert» сейчас значится примерно 20 человек волонтеров. Конечно же, люди просто необходимы. Для всех желающих вступить в ряды, или просто помочь активистам, прошла встреча по адресу Чернышевского, 28.

В День пропавших детей каждый из пришедших зажег свечу в память о каждом пропавшем ребенке.