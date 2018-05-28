«Выходные на набережной»: места хватит всем

Три дня праздника, вместо одного. В Перми открылся большой летний фестиваль "Выходные на набережной". Он пришел на смену официальным субботам в том же месте, которые отмечали годом раньше. Организаторы уверяют, место здесь найдется для всех.

В пятницу на Соборной площади прошел танцевальный вечер. Все желающие могли закружиться в танце под мелодии прошлого столетия.Соборная площадь стала одной из площадок «Выходных на набережной». В прошлом году люди приходили на набережную по субботам. Сейчас это будет и пятница, и суббота, и воскресенье.

Выходные на набережной будут продолжаться все лето, и, возможно, захватят часть сентября. Это различные мастер-классы для детей и взрослых, занятия йогой, просмотры кинофильмов.