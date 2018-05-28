Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 27 мая 2018 года.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 27 мая 2018 года.
|28.05.2018 в 10:00
|28.05.2018 в 09:45
|28.05.2018 в 09:19
|28.05.2018 в 09:00
|27.05.2018 в 16:20
|24.05.2018 в 12:23
|21.05.2018 в 17:22
|21.05.2018 в 16:33
|18.05.2018 в 17:18
|18.05.2018 в 09:30
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