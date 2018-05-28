Пермские выпускники сдают ЕГЭ
В Пермском крае, как и по всей России, сегодня начнется сдача Единого государственного экзамена. Первый предмет - на выбор: география или информатика. Всего в Прикамье в 2018 ЕГЭ будут писать почти 13 тысяч человек, 11 тысяч - выпускники этого года.
Завершены работы по монтажу и настройке онлайн-системы видеонаблюдения за проведением Единого государственного экзамена. Как всё работает, специалисты показали на примере пермской 116-й школы. В этом учебном учреждении камерами высокого разрешения оборудованы сразу 18 аудиторий. Программно-аппаратные комплексы установлены в 71 пункте приема экзаменов по всему региону.
Константин Коралёв, заместитель директора пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Изображение с камер транслируется через компьютер, записывается для дублирования на его жесткий диск, а сама видеозапись транслируется для изображения на портале smotriege и для хранения этой видеозаписи, чтобы можно было поднять какие-то нарушения, если они выявятся, в центре обработки данных".
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