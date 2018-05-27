ДТП с переворотом

Авария произошла на проспекте Парковый в Перми. По предварительным данным краевой ГИБДД, водитель Мерседеса не учел скорость движения до впереди идущего автомобиля Renault Sandero и столкнулся с ним около дома № 66. В результате Renault перевернулся на крышу. Водитель получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.