ДТП с переворотом
Авария произошла на проспекте Парковый в Перми. По предварительным данным краевой ГИБДД, водитель Мерседеса не учел скорость движения до впереди идущего автомобиля Renault Sandero и столкнулся с ним около дома № 66. В результате Renault перевернулся на крышу. Водитель получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.
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