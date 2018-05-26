На улице Целинная произошло крупное ДТП
Крупная автомобильная авария накануне произошла на улице Целинная в Орджоникидзевском районе Перми. Очевидцы сообщают в социальных сетях о том, что серьезно пострадала женщина - водитель "Форда". Ее с тяжелыми травмами увезли на скорой помощи. Судя по искореженным машинам, столкновение было сильное. Других подробностей пока нет.
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