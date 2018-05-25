Хоровая капелла мальчиков объявляет набор учеников

Последний звонок прозвенел и в Пермской хоровой капелле мальчиков. В этом году семь обязательных классов музыкальной школы окончили 32 юноши, 6 из них - с красным дипломом.

Хоровая капелла ждет новых учеников и приглашает мальчиков 5- 9 лет на прослушивания, они пройдут с 28 по 30 мая, на них нужно будет спеть любимую песню или рассказать стихотворение. Набор объявлен по классу фортепиано, скрипки, духовых и народных инструментов, академический вокал. Также юные таланты будут изучать сольфеджио и музыкальную литературу.

Людмила Самсонова, заместитель директора по учебной работе Хоровой капеллы мальчиков: "Мы ждем всех мальчиков к нам в школу с 5 до 9-10 лет, приводите своих детей, мы с удовольствием прослушаем, посмотрим в глазки ребенку, предоставим все возможности образовательные».