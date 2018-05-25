ЕГЭ под прицелом IP-камер
В Пермском крае завершаются работы по монтажу и настройке системы видеонаблюдения за проведением Единого государственного экзамена. Тестирование системы проходит в пермской школе № 116, здесь аппаратура установлена в 18 аудиториях.
Специалисты провели установку и настройку камер, проверили качество изображения и убедились, что будет видно всё и со всех ракурсов.
Подобные программно-аппаратные комплексы установлены по заказу краевого министерства образования в 71 пункте приема экзаменов.
Проект видеонаблюдения за ЕГЭ с 2014 года реализуется силами компании «Ростелеком». Всё программное обеспечение проекта разработано российскими специалистами. Видеотрансляция сигнала будует осуществляться на портал smotriege.ru.
До начала основного этапа ЕГЭ осталось всего ничего. Итоговая аттестация для выпускников этого года начнется 28 мая. Под бдительным надзором школьники будут решать задания по информатике и географии. Объективность и качество проведения экзамена будет зависеть в том числе и от технической стороны процесса.
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