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«Театр детям»: Школьники играют, актеры - поют

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гимназисты

Уникальный проект состоялся  в Гимназии №2. Здесь школьники выступили совместно с актёрами пермского ТЮЗа. Причём каждый из участников этого концерта пробовал себя в новом непривычном жанре. 

В пермской гимназии № 2  стартует проект "Театр детям". Устроить концерт в гимназии вместе с профессиональными актерами - это идея Евгении Прозоровой  -  руководителя эстрадного хора «Солнечная капель».

 Евгения Прозорова, руководитель эстрадного хора «Солнечная капель»: "Каждый актер хочет попробовать себя в новом амплуа и мечтает спеть, а дети мечтают стать актерами, мысль нашего проекта - мы осуществляем мечту друг друга".

 Для артистов ТЮЗа выход на сцену - это ежедневная работа, но они волнуются не меньше школьников.

актриса

Благодаря новому  проекту исполнилась мечта Анны Михайловой - актрисы Пермского ТЮЗа, девушка  с детства любит петь, в театре, конечно, такая возможность есть, но там она исполняет совсем другие песни. Здесь же Анна  исполнила свою любимую композицию  на английском языке.

Анна Михайлова, актриса Пермского театра юного зрителя: "Это другое дело, это театр, там как будто поет мой персонаж, а здесь я, Анна Михайлова, и, возможно, мне даже есть что сказать этой песней".

театр детям

Ребята же исполняли песни из спектаклей Пермского ТЮЗа -  музыкальные отрывки из «Оле-Лукойе», «Лукоморье»,  «Лев, колдунья, платяной шкаф», "Господа Головлевы", "Обыкновенное чудо".

К концерту готовились не один месяц. Прежде чем выйти на сцену, школьники, конечно же, посмотрели спектакли в театре юного зрителя. И если такая идея приживется, то проект «Театр детям» продолжит исполнять детские и взрослые мечты.

 

Метки: в Перми, Культура, Образование

Опубликовано: 25.05.2018 в 16:08 в рубрике - Вести Пермь

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