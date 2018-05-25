«Театр детям»: Школьники играют, актеры - поют

Уникальный проект состоялся в Гимназии №2. Здесь школьники выступили совместно с актёрами пермского ТЮЗа. Причём каждый из участников этого концерта пробовал себя в новом непривычном жанре.

В пермской гимназии № 2 стартует проект "Театр детям". Устроить концерт в гимназии вместе с профессиональными актерами - это идея Евгении Прозоровой - руководителя эстрадного хора «Солнечная капель».

Евгения Прозорова, руководитель эстрадного хора «Солнечная капель»: "Каждый актер хочет попробовать себя в новом амплуа и мечтает спеть, а дети мечтают стать актерами, мысль нашего проекта - мы осуществляем мечту друг друга".

Для артистов ТЮЗа выход на сцену - это ежедневная работа, но они волнуются не меньше школьников.

Благодаря новому проекту исполнилась мечта Анны Михайловой - актрисы Пермского ТЮЗа, девушка с детства любит петь, в театре, конечно, такая возможность есть, но там она исполняет совсем другие песни. Здесь же Анна исполнила свою любимую композицию на английском языке.

Анна Михайлова, актриса Пермского театра юного зрителя: "Это другое дело, это театр, там как будто поет мой персонаж, а здесь я, Анна Михайлова, и, возможно, мне даже есть что сказать этой песней".

Ребята же исполняли песни из спектаклей Пермского ТЮЗа - музыкальные отрывки из «Оле-Лукойе», «Лукоморье», «Лев, колдунья, платяной шкаф», "Господа Головлевы", "Обыкновенное чудо".

К концерту готовились не один месяц. Прежде чем выйти на сцену, школьники, конечно же, посмотрели спектакли в театре юного зрителя. И если такая идея приживется, то проект «Театр детям» продолжит исполнять детские и взрослые мечты.