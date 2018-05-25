«МОНОфест 2018»: спектакли, похожие на исповедь

В Перми прошел 5-й фестиваль моноспектаклей - "Монофест 2018". За 3 дня пермяки посмотрели 12 спектаклей с участием одного актера. Артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Казани, Нижнего Новгорода и Челябинска представили на суд жюри самые разные постановки, но все они так или иначе затрагивают тему отношения человека к самому себе, к другим и к миру в целом.

Пермь представлял театр «Кто», в их репертуаре практически все постановки с участием одного актера, на этом фестивале «Кто» представили драму «Черное на белом» по мотивам романа Рубена Гальего.

Минимум декораций и отсутствие коллег по сцене - вот что отличает моноспектакли от классического театрального зрелища. Когда на сцене один актер, то действо больше похоже на исповедь, признаются сами артисты. За минимализмом скрываются глубокие мысли, чувства, эмоции. Как правило, в монсопектаклях поднимаются самые волнующие и животрепещущие темы.

Фестиваль моноспектаклей в Перми провели уже в пятый раз, каждый год желающих принять в нем участие растет, в этом году было прислано 60 заявок, отобрать нужно было 10, но организаторы немного нарушили правила и включили в конкурсную программу 12 постановок.

Жюри выбирали победителей в трех номинациях, а также вручали спецпризы. Награду за лучшую актерскую работу в спектакле «Я, бабушка, Илико и Илларион» получил Георгий Иобадзе из Москвы, лучшим режиссером признан петербуржец Роман Каганович из театра «Ненормативной пластики» - он представлял спектакль «Сибирь», а приз за лучший спектакль «Подлинная история фрекен Хильдур Бок" - творческое объединение ГранАрт.

