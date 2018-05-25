Как попасть в оркестр Юрия Башмета

В Пермской краевой филармонии прошли прослушивания юных музыкантов во Всероссийский оркестр Юрия Башмета. Юрий Абрамович - Народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР и четырежды лауреат Государственной премии РФ.

Музыкант убежден, что работа с детьми – одно из приоритетных направлений в деятельности любой концертной и музыкальной институции. В 2012 году совместно с народным артистом СССР Юрием Башметом филармония организовала прослушивание юных пермских музыкантов – кандидатов в первый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра. В 2018 году проходит третий большой набор в оркестр. Прослушивания проходят в 15 регионах России в период с апреля по июнь 2018 года. В Пермской филармонии прослушивания уже состолись, в них приняли участие 20 юных музыкантов со всего Прикамья. Кто прошел музыкальный кастинг, узнаем в конце июня.