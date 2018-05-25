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← Старшеклассники России на пороге ЕГЭ

Зеленая и Красная линии приглашают на экскурсии

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В Перми открыли прием заявок на бесплатные экскурсии по главным пешеходным маршрутам – зеленой и красной линиям. Традиционно они проводятся для организованных групп от 20 человек. Вся экскурсия по одному из двух маршрутов занимает полтора часа. Информация доступна на сайте проекта linesperm.ru. Сообщается, что на дорожках обновлена цветная разметка, поврежденные стенды прошли реставрацию. Зеленая линия объединяет ключевые истории, культурные и архитектурные объекты из прошлого и настоящего. А красная линия – это попытка почувствовать город через знаменитых людей.

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 25.05.2018 в 14:58 в рубрике - Вести Пермь

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