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Старшеклассники России на пороге ЕГЭ
Английский, география и биология - самые популярные предметы, которые выбирают пермские школьники. Этой весной выпускники российских школ сдадут ЕГЭ в 10-й раз. Основной этап экзаменационной кампании пройдет с 28 мая по 2 июля. В Пермском крае тестирование пройдут почти 13 тысяч человек, из которых 11 тысяч - выпускники этого года. О подготовке к проведению госэкзамена на заседании правительства доложила министр образования Раиса Кассина. Абсолютно все пункты для сдачи ЕГЭ в этом году оснащены технологиями печати-сканирования контрольно-измерительных материалов. На базе Педагогического университета будет работать ситуационный центр онлайн-наблюдения, где более ста студентов смогут отслеживать ход проведения ЕГЭ. В качестве общественных наблюдателей заявились 600 человек.
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "В крае 71 пункт в школах, 20 пунктов в учреждениях ГУФСИН, есть пункты проведения экзаменов на дому, если ребенок не может прийти в аудиторию. И в каждом пункте проведения экзаменов есть возможность для сдачи экзаменов детьми с ограниченными возможностями здоровья".
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