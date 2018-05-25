Продолжаются массовые проверки газового оборудования
В крае продолжаются проверки газового оборудования - внутриквартирного и общедомового. Из-за неисправностей дома, бывает, отключают полностью. Причиной массовых инспекций стала мартовская трагедия в Кизеле, когда угарным газом из-за неисправности вентиляции отравились пять человек. Окончательные итоги проверок планируется подвести к середине сентября. Промежуточные будут озвучены в июле и августе.
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