Продолжаются массовые проверки газового оборудования

В крае продолжаются проверки газового оборудования - внутриквартирного и общедомового. Из-за неисправностей дома, бывает, отключают полностью. Причиной массовых инспекций стала мартовская трагедия в Кизеле, когда угарным газом из-за неисправности вентиляции отравились пять человек. Окончательные итоги проверок планируется подвести к середине сентября. Промежуточные будут озвучены в июле и августе.