Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Достать реки из-под земли

На набережной открылась Школа бега

смотреть видео

школа бега

Бегунов начали готовить ко Второму международному Пермскому марафону. Первое занятие было бесплатным и проходило на пермской набережной. Чему учили и чего требовали?

На часах почти семь вечера. Набережная наполняется людьми в спортивной форме, а это значит, что совсем скоро здесь откроется школа бега. Для тех, кто хочет принять участие во Втором Пермском международного марафоне. Здесь есть участники и с детьми.

 Сегодняшний наш наставник - опытный марафонец, мастер спорта международного класса Владимир Епанов.

Владимир Епанов, мастер спорта международного класса: "Во-первых, этот проект «Бегущий город». Мы хотим собрать новичков, любителей бега. Чему они научатся – это правильно бегать, на каких режимах бегать".

школа бега

А начали с тренировочной пробежки на 4 км, 15 минут.

Принять участие в школе бега может любой желающий вне зависимости от возраста. 

Участники занимаются растяжкой своих мышц, приводят себя в тонус. Занятия бесплатные. Уже завтра в семь вечера откроется еще две школы бега - в Балатовском парке и на стадионе «Динамо», а со следующего вторника потренироваться можно будет еще в Закамске и на Гайве. Тренировки будут регулярными и будут проходить по вторникам и пятницам. Заниматься с участниками будут опытные тренеры.

Несмотря на то, что сам марафон пройдет в сентябре, на него уже зарегистрировались около 2 тысяч человек из разных городов России. Присоединиться к ним несложно, нужно зарегистрироваться на сайте марафона и выбрать дистанцию от 3 до 42 километров.

 

Марина Печенова

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 25.05.2018 в 12:08 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Достать реки из-под земли

Квартиры, пострадавшие от взрыва газа, отремонтирует муниципалитет

В центре внимания - детский отдых

Последний звонок как передышка перед ЕГЭ

Депутаты ЗС отметили системность работы правительства

Отчет губернатора: итоги и направления

В крае введен особый противопожарный режим

В Березниках устраняли последствия урагана

В Кунгуре семилетний ребёнок выпал с пятого этажа

В Перми появится футбольный мяч из цветов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Достать реки из-под земли

Обратите внимание

в Перми

На набережной открылась Школа бега

Бегунов Перми начали готовить ко Второму международному Пермскому марафону.
25.05.2018 в 12:08

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Достать реки из-под земли

Большая часть малых рек Перми заключена в бетон и трубы. Можно ли освободить реки?
25.05.2018 в 11:30

Метки: в Перми, Общество

Квартиры, пострадавшие от взрыва газа, отремонтирует муниципалитет

Проверку проводит Следственный комитет. Предстоит провести ряд экспертиз, чтобы точно сказать, почему в квартире взорвался газ.
25.05.2018 в 11:03

Метки: в Перми, Происшествия

В центре внимания - детский отдых

В приемной президента РФ будет работать «прямая телефонная линия» по вопросам организации детского отдыха.
25.05.2018 в 10:51

Метки: в Перми, Общество

Последний звонок как передышка перед ЕГЭ

Последние звонки прозвучали для 5 тысяч 11-классников и более 10 тысяч 9-классников Перми.
25.05.2018 в 10:11

Метки: в Перми, Общество, Образование

В России

Кусочек Японии в Перми: Каратисты отметили праздник цветения сакуры

На территории ГТРК Пермь под цветущей сакурой каратисты отметили праздник Ханами.
24.05.2018 в 12:23

Метки: в Перми, В России, В мире, Общество, Спорт

Парк Балатово превратился в полигон для ориентировщиков

Один из трёх самых массовых забегов страны - «Российский азимут» - состоялся в 74 регионах. Прикамье не стало исключением.
21.05.2018 в 17:22

Метки: в Пермском крае, В России, в Перми, Спорт

«Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 1:0

Пермская команда продолжит выступления в Чемпионате России по футболу в следующем сезоне.
21.05.2018 в 16:33

Метки: в Перми, В России, Спорт

Победа без границ: В Пермь прибывают участники международного пробега

Проект, посвященный памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, охватит территорию 9 стран.
18.05.2018 в 17:18

Метки: в Перми, Общество, В России, В мире

«Амкар» обыграл «Тамбов» со счетом 2:0

Амкар обыграл дома Тамбов в первом стыковом матче за право выступить в РФПЛ в сезоне-2018/19.
18.05.2018 в 09:30

Метки: в Перми, Спорт, В России

Лента новостей RSS каналы

На набережной открылась Школа бегаНа набережной открылась Школа бега

Достать реки из-под землиДостать реки из-под земли

Алые паруса на ИньвеАлые паруса на Иньве

Квартиры, пострадавшие от взрыва газа, отремонтирует муниципалитетКвартиры, пострадавшие от взрыва газа, отремонтирует муниципалитет

В центре внимания - детский отдыхВ центре внимания - детский отдых

Родительский день: На севере края отметили СемикРодительский день: На севере края отметили Семик

Последний звонок как передышка перед ЕГЭПоследний звонок как передышка перед ЕГЭ

Депутаты ЗС отметили системность работы правительстваДепутаты ЗС отметили системность работы правительства

Отчет губернатора: итоги и направленияОтчет губернатора: итоги и направления

В Пермском УФАС рассказали о самых крупных делахВ Пермском УФАС рассказали о самых крупных делах

Суд подтвердил правомерность штрафа министру образованияСуд подтвердил правомерность штрафа министру образования

В Кудымкаре заасфальтируют главную площадьВ Кудымкаре заасфальтируют главную площадь

Стартовала благотворительная программа «Детские улыбки России»Стартовала благотворительная программа «Детские улыбки России»

В крае введен особый противопожарный режимВ крае введен особый противопожарный режим

В Березниках устраняли последствия ураганаВ Березниках устраняли последствия урагана

В Кунгуре семилетний ребёнок выпал с пятого этажаВ Кунгуре семилетний ребёнок выпал с пятого этажа

В Перми появится футбольный мяч из цветовВ Перми появится футбольный мяч из цветов

Пермский марафон: тренировки начинаютсяПермский марафон: тренировки начинаются

Команда добраКоманда добра

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Отчёт губернатора Пермского края о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2017 годОтчёт губернатора Пермского края о результатах деятельности Правительства Пермского края за 2017 год

Учительницу-героиню наградили медалью «За отвагу»Учительницу-героиню наградили медалью «За отвагу»

В школах Перми проходят последние звонкиВ школах Перми проходят последние звонки

«Управляем вместе»: пермяки жалуются на мусор, выбоины и открытые люки«Управляем вместе»: пермяки жалуются на мусор, выбоины и открытые люки

Интернат в Оханске ищет художниковИнтернат в Оханске ищет художников

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную