На набережной открылась Школа бега
Бегунов начали готовить ко Второму международному Пермскому марафону. Первое занятие было бесплатным и проходило на пермской набережной. Чему учили и чего требовали?
На часах почти семь вечера. Набережная наполняется людьми в спортивной форме, а это значит, что совсем скоро здесь откроется школа бега. Для тех, кто хочет принять участие во Втором Пермском международного марафоне. Здесь есть участники и с детьми.
Сегодняшний наш наставник - опытный марафонец, мастер спорта международного класса Владимир Епанов.
Владимир Епанов, мастер спорта международного класса: "Во-первых, этот проект «Бегущий город». Мы хотим собрать новичков, любителей бега. Чему они научатся – это правильно бегать, на каких режимах бегать".
А начали с тренировочной пробежки на 4 км, 15 минут.
Принять участие в школе бега может любой желающий вне зависимости от возраста.
Участники занимаются растяжкой своих мышц, приводят себя в тонус. Занятия бесплатные. Уже завтра в семь вечера откроется еще две школы бега - в Балатовском парке и на стадионе «Динамо», а со следующего вторника потренироваться можно будет еще в Закамске и на Гайве. Тренировки будут регулярными и будут проходить по вторникам и пятницам. Заниматься с участниками будут опытные тренеры.
Несмотря на то, что сам марафон пройдет в сентябре, на него уже зарегистрировались около 2 тысяч человек из разных городов России. Присоединиться к ним несложно, нужно зарегистрироваться на сайте марафона и выбрать дистанцию от 3 до 42 километров.
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