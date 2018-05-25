Достать реки из-под земли

Неизвестные малые реки Перми показали жителям города. Большая часть из них сегодня заключена в бетон. Скажем, на городской эспланаде, вдоль улицы Ленина, под землей протекает речка Пермянка, на сегодня она единственная, что полностью течет под землей по трубам. В черте современного города на поверхности протекают только Егошиха и Данилиха, причем последняя - в основном под землей. Авторы проекта предлагают малые реки «достать из земли» и облагородить их долины к 300-летию города Перми.

Надежда Баглей, автор проекта: "Мы откроем план реконструкции к 300-летию Перми. И там Данилиха снова течет свободно. И получится, мы сравним три ситуации: как было раньше, как есть сейчас и как планируется в будущем".