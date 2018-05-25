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Квартиры, пострадавшие от взрыва газа, отремонтирует муниципалитет

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взорвался газ

Предварительной причиной взрыва в доме на улице Свиязева стало скопление бытового газа в квартире. Был ли это обрыв шланга или открытые газовые конфорки еще предстоит выяснить. Жертв не было, хотя взрыв разрушил одну из несущих стен.

- У нас дверь входную вынесло прямо в квартиру.

А спасаться пришлось по пожарной лестнице, рассказали жители пятиэтажки на Свиязева. В чём были отправились в профилакторий, который принял тех, кому некуда было ехать после взрыва газа. Сейчас с людьми работают психологи, некоторым их помощь понадобилась. Приняли 15 человек.

Взрыв газа произошёл в 22:30 в квартире на первом этаже. Сила была такова, что выбило двери и разрушило одну из стен. Всего в доме восемь подъездов, и уже ночью жителям семи разрешили вернуться домой. А вот в третий, где всё и произошло, попасть можно пока что только на время.

Чтобы забрать нужные вещи, хозяева квартир должны предъявить документы, надеть каску и пройти в подъезд в сопровождении сотрудника службы спасения.

Сейчас проверку проводит Следственный комитет. Уже можно сказать, что газовых баллонов внутри не было. Однако предстоит провести ряд экспертиз, чтобы точно сказать, почему в квартире взорвался газ.

Игорь Лыков, руководитель следственного отдела по Индустриальному району г. Перми СУ СК РФ по Пермскому краю: "Основная версия происшествия - это неосторожное обращение с газом самим пострадавшим. Пока предположительно при поступлении газа с газовой плиты и последующего включения электроприборов произошло возгорание и хлопок".

Четыре человека были госпитализированы, одного сегодня отпустили домой. В разных больницах остаются девушка и хозяин квартиры, получивший ожоги. И пожилая женщина в 9-й медсанчасти.

Елена Утемова, главный врач МСЧ № 9: "Пациентка пережила стресс, было повышено артериальное давление, в связи с чем её оставили под наблюдением врачей".

Жители пострадавших квартир, их шесть, могут обратиться за материальной помощью, так как ситуация признана чрезвычайной. Кроме того, ремонтом помещений займётся муниципалитет.

Александр Иванов, глава администрации Индустриального района г. Перми: "Для этих целей используется резервный фонд города Перми, но говорить о том какова сумма, какое время нам необходимо для проведения ремонтных работ, пока ещё рано".

Так что пока для всех, кто нуждается - пункт временного размещения в профилактории.

 

 

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Происшествия

Опубликовано: 25.05.2018 в 11:03 в рубрике - Вести Пермь

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