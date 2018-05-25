В центре внимания - детский отдых

25 мая в приемной президента РФ в Пермском крае будет работать «прямая телефонная линия» по вопросам организации детского отдыха в период летних каникул, в том числе порядка предоставления сертификатов и путевок в детские оздоровительные лагеря.

Прямая телефонная линия работает с 11.00 до 12.00. Номер телефона: 8 (342) 217-68-90.