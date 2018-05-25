Последний звонок как передышка перед ЕГЭ

В Перми прозвучали последние звонки. После торжественных линеек старшеклассников ждали неформальные гулянья в городских парках. Праздник постаралась испортить непогода, а школьники и вида не подали.

Опускаясь на одно колено и склонив голову, выпускники Пермского кадетского корпуса прощаются с родным знаменем, под которым 11 лет они учились, выступали и побеждали на соревнованиях.

25-й юбилейный выпуск. Эти ребята дважды становились победителями всероссийского фестиваля «Виват кадет». Выдержка и закалка - когда на линейке начался проливной ливень - никто из мальчишек даже не моргнул глазом. Каждый из них уже проявил себя в науке или спорте. Мириан Логуа за время учебы стал мастером спорта по дзюдо - сегодня он подает последний звонок.

Мириан Логуа, выпускник «Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса А.В. Суворова»: "Планы на будущее - идти по военной стезе, стать хорошим офицером, служить своей Родине".

А в этот момент уже на глазах родителей выступили слезы. К кадетскому балу юноши готовились целый год - поддержки, перестановки - в вальсе не сбился никто.

Сегодня последние звонки прозвучали для 5 тысяч 11-классников и более 10 тысяч 9-классников Перми. Поздравления и напутственные слова главы города посчастливилось услышать не только кадетам. Дмитрий Самойлов посетил праздничный концерт, который сразу на четырех языках устроили ученики 22-й школы.

Дмитрий Самойлов, глава города Перми: "Сразу после экзаменов, а я уверен, что вы их сдадите успешно, перед вами откроются тысячи новых дорог. С учетом того блестящего образования и воспитания, которое вы получили в 22-й школе, конечно, вы выберете лучшие дороги для себя, для нашего города и края".

После торжественных линеек праздники продолжились во всех городских парках.

И даже дождь не помеха! В парке им Чехова на Гайве для выпускников выступает пермская группа «Эль Капитан». Ребята поют и играют вживую, исполняют современные треки. Вот такая дискотека прямо под открытым небом.

Впереди ребят ждет главное испытание - ЕГЭ. 28 мая экзамен предстоит сдать тем, кто выбрал профильными предметами для себя географию и информатику.