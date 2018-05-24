В Березниках устраняли последствия урагана

В Березниках в результате урагана произошла крупная коммунальная авария. В нескольких районах отключили воду и электроэнергию. Свет пропал не только в жилых домах, но и на городских объектах: светофорах, вывесках, прекратилась подача энергии для троллейбусов. Последствия ураганного ветра устраняются.