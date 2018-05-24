В Кунгуре семилетний ребёнок выпал с пятого этажа
В Кунгуре семилетний ребёнок выпал с пятого этажа. Как сообщает кунгурская газета «Искра» со ссылкой на местных следователей, мать мальчика ушла к подруге, сын вышел на лоджию, которая была не закрыта, и забрался на тумбочку. В итоге не удержал равновесия и упал на асфальт. Ребёнок получил серьёзные травмы. Сейчас он находится в больнице. По факту падения ребёнка проводится доследственная проверка.
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