В Кунгуре семилетний ребёнок выпал с пятого этажа. Как сообщает кунгурская газета «Искра» со ссылкой на местных следователей, мать мальчика ушла к подруге, сын вышел на лоджию, которая была не закрыта, и забрался на тумбочку. В итоге не удержал равновесия и упал на асфальт. Ребёнок получил серьёзные травмы. Сейчас он находится в больнице. По факту падения ребёнка проводится доследственная проверка.