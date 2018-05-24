В Перми появится футбольный мяч из цветов. На Тихом Компросе на участке от улицы Белинского до Чкалова уже началась высадка однолетних растений. Всего будет обустроено 6 тысяч кв.м клумб. Самые большие цветники будут разбиты на Комсомольской площади, площади Карла Маркса, на газонах по улицам Революции, Героев Хасана, в сквере имени Субботина.