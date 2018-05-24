Пермский марафон: тренировки начинаются

24 мая в 19.00 на набережной Камы состоится первая в этом году открытая тренировка для участников Пермского международного марафона. Таким образом будет дан старт проекту «Бегущий город» - школа подготовки для преодоления трех или десяти километров. Желающим помогут освоить правильную технику, специальные беговые упражнения, научат делать скоростные работы и бегать кроссы. Главным тренером проекта является опытный марафонец, мастер спорта международного класса Владимир Епанов. Беговые тренировки будут проходить по вторникам и пятницам в 19.00 одновременно в разных районах города: на стадионе «Динамо», «Прикамье», «Гайва», а также в парке Балатово. Для того чтобы стать участником тренировочного процесса, необходимо выбрать удобное место занятий и зарегистрироваться на сайте permrun.ru.